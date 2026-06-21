Кристина Асмус представила сериал со своим участием на кинофестивале

Представляя сериал, Кристина Асмус поблагодарила «прекрасную и сумасшедшую» съемочную группу и сказала отдельное спасибо режиссеру, автору идеи, сценаристу и сопродюсеру Алексею Камынину: «Ты просто обалденный, спасибо, что собрал нас всех. У тебя все получилось. Мы тут».