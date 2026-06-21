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Кристина Асмус представила сериал со своим участием на кинофестивале

Актриса приехала на ежегодный сериальный смотр «Пилот»
Кристина Асмус в сериале «Фестиваль»
Кристина Асмус в сериале «Фестиваль»

На VIII Фестивале сериалов «Пилот» в Иванове прошел конкурсный показ первого эпизода комедии «Фестиваль». Проект представили создатели, а также снявшиеся в нем актеры Даниил Воробьев и Кристина Асмус.

Сериал рассказывает о команде профессионалов киноиндустрии, которые пытаются перезапустить маленький региональный кинофестиваль за два дня до его открытия. На данный момент снят только пилотный эпизод, который может стать основой для полноценного сезона.

Кристина Асмус, фото: пресс-служба
Кристина Асмус, фото: пресс-служба

Помимо Воробьева и Асмус, в пилоте снялись Михаил Тройник, Софья Лебедева, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Павел Сборщиков, а также режиссер Клим Шипенко.

Представляя сериал, Кристина Асмус поблагодарила «прекрасную и сумасшедшую» съемочную группу и сказала отдельное спасибо режиссеру, автору идеи, сценаристу и сопродюсеру Алексею Камынину: «Ты просто обалденный, спасибо, что собрал нас всех. У тебя все получилось. Мы тут».

Ранее Кристина Асмус обратилась к режиссеру Климу Шипенко с трогательными словами.