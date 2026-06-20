Равшана Куркова в платье с перьями и глубоким декольте снялась для глянца

Актриса Равшана Куркова снялась для обложки журнала Voice. Снимком издание поделилось в социальной сети.
45-летняя актриса позировала в коричневом платье с глубоким декольте и перьями. Образ дополнили серьги в форме змей. Звезде сделали укладку с крупными локонами и макияж с шоколадными тенями и розовой помадой.
У 45-летней актрисы двое детей. Она редко комментирует личную жизнь, однако известно, что сына Куркова родила от бизнесмена Сергея Амаряна. О рождении второго ребенка стало известно в 2023 году. Имя отца девочки неизвестно.
Недавно звезда показала фото детей.