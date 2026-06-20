Звезда «Постучись в мою дверь» в мини-платье снялась на крыше

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась для журнала Based Istanbul. Снимками издание поделилось в социальной сети.
Ханде Эрчел позировала в фиолетовом мини-платье, находясь на крыше игрушечного домика. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. На других фото она позировала в мини-платье на полу дома.
Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в турецкой мелодраме «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».
Ранее звезда примерила эффектный образ для рекламной кампании.