Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Постучись в мою дверь» в мини-платье снялась на крыше

Актриса Ханде Эрчел удивила поклонников новой съемкой
Ханде Эрчел
Ханде ЭрчелИсточник: Legion-Media

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась для журнала Based Istanbul. Снимками издание поделилось в социальной сети.

Ханде Эрчел позировала в фиолетовом мини-платье, находясь на крыше игрушечного домика. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. На других фото она позировала в мини-платье на полу дома.

Ханде Эрчел для журнала Based Istanbul / фото: соцсети
Ханде Эрчел для журнала Based Istanbul / фото: соцсети

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в турецкой мелодраме «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах  «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Ранее звезда примерила эффектный образ для рекламной кампании.