Выяснилось, кто из детей Джоли и Питта все еще общается с семьей отца

Питт и Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Однако окончательно развестись супругам удалось лишь в конце 2024 года — после многолетнего судебного спора.