Американцы сняли фильм об Алексее Воробьеве и пережитом им инсульте

Американцы сняли документальный фильм об испытаниях, выпавших на долю российского певца Алексея Воробьева. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба артиста, картина «Сила воли» получила награду конкурса документального кино III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест».
Документальный фильм режиссер Лауро Роч снял по личной истории 38-летнего Воробьева. Картина рассказывает историю борьбы, восстановления и возвращения к творческой жизни после обширного инсульта.
«История о том, что часто человеческая воля раздвигает рамки того, что считается возможным, и что мы не властны над тем, что готовит нам судьба. Но именно мы решаем, кем станем после встречи с ней», — рассказывают представители артиста.
Конкурс «Евразия-Кинофест» завершился 19 июня в Сочи.
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