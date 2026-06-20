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Американцы сняли фильм об Алексее Воробьеве и пережитом им инсульте

Вышел трейлер картины «Сила воли», посвященной жизни артиста

Американцы сняли документальный фильм об испытаниях, выпавших на долю российского певца Алексея Воробьева. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба артиста, картина «Сила воли» получила награду конкурса документального кино III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест».

Кадр из фильма «Сила воли»
Кадр из фильма «Сила воли»

Документальный фильм режиссер Лауро Роч снял по личной истории 38-летнего Воробьева. Картина рассказывает историю борьбы, восстановления и возвращения к творческой жизни после обширного инсульта.

«История о том, что часто человеческая воля раздвигает рамки того, что считается возможным, и что мы не властны над тем, что готовит нам судьба. Но именно мы решаем, кем станем после встречи с ней», — рассказывают представители артиста.

Кадр из фильма «Сила воли»
Кадр из фильма «Сила воли»

Конкурс «Евразия-Кинофест» завершился 19 июня в Сочи.

Ранее Воробьев рассказал о воспитании 10-летней падчерицы.