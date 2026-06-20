Хоун и Рассела, которые начали встречаться еще в восьмидесятых, считают одной из самых крепких пар Голливуда. У звезд есть общий сын — ему 39 лет. Актеры вместе уже больше четырех десятилетий, однако они так и не оформили отношения официально.