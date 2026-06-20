80-летняя Голди Хоун и ее 75-летний спутник Курт Рассел стали гостями церемонии закрытия фестиваля Monte-Carlo Television Festival. Вечер стал особенным для Рассела — актеру вручили почетную награду «Хрустальная нимфа». Ее дают за выдающийся вклад в мировой кинематограф.
Для выхода в свет Голди Хоун выбрала элегантный образ. Актриса надела длинное сияющее черное платье и пиджак в тон с белыми лацканами. Курт Рассел сделал ставку на классику, появившись в черном смокинге, белой рубашке и бабочке.
Хоун и Рассела, которые начали встречаться еще в восьмидесятых, считают одной из самых крепких пар Голливуда. У звезд есть общий сын — ему 39 лет. Актеры вместе уже больше четырех десятилетий, однако они так и не оформили отношения официально.
Недавно Хоун объяснила, почему до сих пор не стала законной женой Рассела.