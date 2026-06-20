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Кристина Асмус обратилась к Климу Шипенко: «Был рядом, когда против был весь мир»

Актриса трогательно поздравила известного режиссера, у которого снималась, с днем рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети
Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети

Кристина Асмус обратилась к Климу Шипенко в его день рождения — режиссеру фильмов «Текст» и «Холоп» исполнилось 43 года. Актриса опубликовала в своем блоге личное поздравление, в котором назвала постановщика одним из главных людей в своей судьбе.

Асмус призналась, что Шипенко не раз приходил ей на помощь в трудные времена: «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня даже когда у меня самой не было на это сил». 

Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети
Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети

Асмус назвала режиссера близким другом, вспомнив их работу над фильмом «Текст», который в 2019 году получил большой общественный резонанс.

Вспомнила она и о полете Шипенко в космос ради съемок фильма «Вызов». «Человек, который летал в космос, и которого я туда провожала», — написала актриса.

Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети
Кристина Асмус и Клим Шипенко / фото: соцсети

По словам Асмус, с режиссером можно часами говорить об идеях, планах и мечтах: «С тобой и на разведку, и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание». Последние слова, очевидно, относятся к участию актрисы в фильме Шипенко «Холоп 3», где ее героиня отправляется на перевоспитание.

Ранее Асмус вышла в свет с 12-летней дочерью.