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Возлюбленный Ирины Пеговой впервые опубликовал фото с ней

Сергей Марин поделился снимками с возлюбленной, которая на 10 лет старше него
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: пресс-служба
Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: пресс-служба

48-летняя актриса Ирина Пегова больше не скрывает отношений с Сергеем Мариным, который на 10 лет младшее нее. Марин впервые и сам выложил в сеть кадры с возлюбленной, недавно отметившей день рождения. 

На одном из снимков пара сидит в зрительном зале. Пегова и Марин нежно смотрят друг на друга. К этому кадру актер оставил короткий, но емкий комментарий: «Как же важно найти своего человека».

Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети

Кроме того, актер поделился кадрами их совместной поездки в Вологду, которые ранее показывала сама Пегова. Марин выложил забавное видео: на нем они с актрисой примеряют большие шляпы.

Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети

О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина заговорили после их совместных выходов в свет в 2025 году. Марин младше избранницы на десять лет, но разница в возрасте, судя по всему, их отношениям не мешает.

Ранее Пегова также показала свою 20-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова. 