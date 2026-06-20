48-летняя актриса Ирина Пегова больше не скрывает отношений с Сергеем Мариным, который на 10 лет младшее нее. Марин впервые и сам выложил в сеть кадры с возлюбленной, недавно отметившей день рождения.
На одном из снимков пара сидит в зрительном зале. Пегова и Марин нежно смотрят друг на друга. К этому кадру актер оставил короткий, но емкий комментарий: «Как же важно найти своего человека».
Кроме того, актер поделился кадрами их совместной поездки в Вологду, которые ранее показывала сама Пегова. Марин выложил забавное видео: на нем они с актрисой примеряют большие шляпы.
О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина заговорили после их совместных выходов в свет в 2025 году. Марин младше избранницы на десять лет, но разница в возрасте, судя по всему, их отношениям не мешает.
Ранее Пегова также показала свою 20-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова.