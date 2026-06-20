Сергей Светлаков представил сериал «Я свободен»

На VIII Фестивале сериалов «Пилот» в Иванове прошел конкурсный показ первого эпизода лирической комедии «Я свободен». Проект представили его создатели, среди которых оказался соавтор сценария Сергей Светлаков.
В центре сюжета сериала — менеджер по продаже автомобилей Сергей (Александр Робак), который в один день теряет работу и жену и с подачи студентки психфака Кати (Ксения Гусева) решается начать жизнь заново.
На фестивале был представлен пилотный эпизод, который, при благополучном стечении обстоятельств, может стать основой для будущего сериала. Помимо Робака и Гусевой, роли в пилоте сыграли Ирина Пегова, Александрина Олексюк, Алексей Барабаш и другие.
Производством драмеди «Я свободен» занималась уральская киностудия Sverdlovsk, основанная в 2018 году Сергеем Светлаковым.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.