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Сергей Светлаков представил сериал «Я свободен»

Актер и шоумен выступил в качестве сценариста драмеди с Александром Робаком и Ириной Пеговой
Сергей Светлаков и команда сериала «Я свободен», фото: пресс-служба
Сергей Светлаков и команда сериала «Я свободен», фото: пресс-служба

На VIII Фестивале сериалов «Пилот» в Иванове прошел конкурсный показ первого эпизода лирической комедии «Я свободен». Проект представили его создатели, среди которых оказался соавтор сценария Сергей Светлаков.

В центре сюжета сериала — менеджер по продаже автомобилей Сергей (Александр Робак), который в один день теряет работу и жену и с подачи студентки психфака Кати (Ксения Гусева) решается начать жизнь заново.

Кадр из сериала «Я свободен»
Кадр из сериала «Я свободен»

На фестивале был представлен пилотный эпизод, который, при благополучном стечении обстоятельств, может стать основой для будущего сериала. Помимо Робака и Гусевой, роли в пилоте сыграли Ирина Пегова, Александрина Олексюк, Алексей Барабаш и другие.

Производством драмеди «Я свободен» занималась уральская киностудия Sverdlovsk, основанная в 2018 году Сергеем Светлаковым.

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.