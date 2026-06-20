Сериал рассказывает о военном враче Марке Аксенове, которого все считали погибшим. Вернувшись из плена, он узнает, что жена вышла замуж за его лучшего друга. Пытаясь начать жизнь заново, он устраивается в бригаду «скорой помощи» в восстанавливающемся Мариуполе.