Сериал рассказывает о военном враче Марке Аксенове, которого все считали погибшим. Вернувшись из плена, он узнает, что жена вышла замуж за его лучшего друга. Пытаясь начать жизнь заново, он устраивается в бригаду «скорой помощи» в восстанавливающемся Мариуполе.
На фестивале проект представили лично Егор Бероев, его супруга и исполнительница одной из главных ролей Анна Панкратова, а также продюсеры Максим Филатов, Илья Бурец, Юрий Сапронов и Наталья Лазарева.
48-летний Бероев появился в черной рубашке и джинсовой куртке, его 21-летняя возлюбленная выбрала для выхода в свет свободный коричневый сарафан и бежевую кожаную куртку. На красной дорожке супруги фотографировались отдельно друг от друга.
Выйдя на сцену, Бероев поблагодарил всю команду сериала и продюсеров за серьезную поддержку. «И, конечно же, спасибо актерам — великолепным, удивительным, потрясающим актерам», — закончил свою речь режиссер.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.