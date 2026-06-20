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Егор Бероев с женой представили новый совместный сериал

Режиссер приехал на фестиваль «Пилот», где прошел показ драмы «Марик» с Анной Панкратовой в одной из главных ролей
Егор Бероев, фото: пресс-служба
Егор Бероев, фото: пресс-служба

На VIII Фестивале сериалов «Пилот» в Иванове прошел конкурсный показ драмы «Марик», которая стала сериальным режиссерским дебютом Егора Бероева, ранее снявшего полнометражный фильм «Кукла». Об этом сообщает корреспондент Кино Mail.

Сериал рассказывает о военном враче Марке Аксенове, которого все считали погибшим. Вернувшись из плена, он узнает, что жена вышла замуж за его лучшего друга. Пытаясь начать жизнь заново, он устраивается в бригаду «скорой помощи» в восстанавливающемся Мариуполе.

Команда сериала «Марик», фото: пресс-служба
Команда сериала «Марик», фото: пресс-служба

На фестивале проект представили лично Егор Бероев, его супруга и исполнительница одной из главных ролей Анна Панкратова, а также продюсеры Максим Филатов, Илья Бурец, Юрий Сапронов и Наталья Лазарева.

48-летний Бероев появился в черной рубашке и джинсовой куртке, его 21-летняя возлюбленная выбрала для выхода в свет свободный коричневый сарафан и бежевую кожаную куртку. На красной дорожке супруги фотографировались отдельно друг от друга.

Анна Панкратова, фото: пресс-служба
Анна Панкратова, фото: пресс-служба

Выйдя на сцену, Бероев поблагодарил всю команду сериала и продюсеров за серьезную поддержку. «И, конечно же, спасибо актерам — великолепным, удивительным, потрясающим актерам», — закончил свою речь режиссер.

Егор Бероев, фото: пресс-служба
Егор Бероев, фото: пресс-служба

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.