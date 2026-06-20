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Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере

Режиссером картины выступит Корнел Мундруцо
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media

Кейт Хадсон и Ана де Армас сыграют главные роли в эротическом триллере Palm Grove — передает Deadline.

Режиссерское кресло займет Корнел Мундруцо. Зрители знают его по драме «Фрагменты женщины». Сценарий написал Джеймс Морозини. Он же станет исполнительным продюсером. 

Сюжет разворачивается в престижном районе Майами. Главная героиня — женщина, которая со стороны кажется идеальной женой. Внезапно она узнает, что муж ее обманывает. Это заставляет героиню начать опасную игру в соблазнение. 

Ранее Кейт Хадсон поделилась фото с женихом, который моложе ее на семь лет.