Еще одной крупной студии – «СТВ» – предоставят 300 млн рублей на сказочный фильм «Садко» и 200 млн на фэнтези-ленту «Чудо-юдо». Спин-офф картины «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» от компании «Водород 2011» профинансируют на 450 млн рублей. Также 100 миллионов выделят на полнометражный фильм «Жил-был пес» студии «МЕМ».