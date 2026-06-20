Фонд кино выбрал картины, которые профинансирует на безвозвратной основе, — поддержку окажут 23 проектам от 10 кинокомпаний. В их числе — сказки, исторические драмы и военные ленты.
Так, студия Никиты Михалкова «ТриТэ» получит по 400 тыс. рублей на два фильма: историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева».
Компании «Централ Партнершип» выделят средства сразу на четыре проекта. Самый крупный бюджет — 450 млн рублей — достанется картине «Щелкунчик» с Марком Эйдельштейном. Ее снимает режиссер Феликс Умаров, известный по работе над «Пророком» о Пушкине. Еще 400 млн рублей направят на проект «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный». 200 млн рублей выделят на фильм «Умка» с Павлом Прилучным и Мариной Кравец. 100 млн руб. получит «Битва за Москву» Игоря Копылова.
Поддержку также окажут «ВБД Груп» (Yellow, Black and White). Фонд перечислит 130 млн рублей на «Холопа 3», 250 млн на «Последнего богатыря: Колобок», 400 млн на «Незнайку» и еще 100 млн на «Золушку».
Еще одной крупной студии – «СТВ» – предоставят 300 млн рублей на сказочный фильм «Садко» и 200 млн на фэнтези-ленту «Чудо-юдо». Спин-офф картины «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» от компании «Водород 2011» профинансируют на 450 млн рублей. Также 100 миллионов выделят на полнометражный фильм «Жил-был пес» студии «МЕМ».
В 2025 году государство выделило деньги на 41 фильм. Самым прибыльным из них стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
Ранее гендиректор «Газпром-медиа холдинга» отметил, что сказочные сюжеты останутся ключевым трендом в кино в ближайшие годы.