Продюсер Чубраев: публикация найденной песни Цоя возможна после выхода фильма

«Мы это не обсуждали [с участниками группы “Кино”], потому что нам надо сейчас выпустить фильм, потом сделать его версию на английском языке, может быть, на французском. Но, конечно, я уверен, что мы ее выложим, она должна быть опубликована», — сказал собеседник агентства.