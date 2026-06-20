Продюсер Чубраев: публикация найденной песни Цоя возможна после выхода фильма

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Найденная в Швеции запись песни Виктора Цоя «Дети минут» может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву». Об этом сообщил ТАСС продюсер картины Сергей Чубраев.
«Мы это не обсуждали [с участниками группы “Кино”], потому что нам надо сейчас выпустить фильм, потом сделать его версию на английском языке, может быть, на французском. Но, конечно, я уверен, что мы ее выложим, она должна быть опубликована», — сказал собеседник агентства.
По словам Чубраева, в распоряжении героини фильма Сары Океррен также остаются видеокассеты, которые еще не были полностью изучены специалистами.
«У Сары еще остались видеокассеты. Мы их еще полностью не смотрели. Может быть, еще будут какие-то находки», — отметил продюсер.
Документальный фильм «Привет Карлу Густаву» режиссера Андрея Айрапетова посвящен истории обнаружения в Швеции ранее неизвестной записи песни Виктора Цоя «Дети минут», которая долгое время считалась утраченной. В основу картины легли материалы из архива шведки Сары Океррен, дружившей с музыкантом и участниками группы «Кино» в 1980 годы.
В фильме впервые звучат фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений песен Виктора Цоя, а также полная версия песни «Дети минут». Премьера картины приурочена ко дню рождения музыканта 21 июня.
Ранее Сергей Жуков признался, что ему нравится творчество Виктора Цоя и группы «Кино».