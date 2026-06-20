Жаров: сказочные сюжеты останутся ключевым трендом в кино в ближайшие годы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тренд на сказочные и национально ориентированные сюжеты в кино сохранится в ближайшие годы, однако жанр продолжит эволюционировать и вплетаться в современные истории. Об этом заявил ТАСС генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.
«Тренд на сказки никуда не уйдет, поскольку зритель по-прежнему хочет видеть на экране свое, родное, особенно когда это сделано зрелищно и без ущерба для сюжета», — отметил он.
По словам Жарова, в ближайшие годы в центре внимания останется контент, близкий зрителю и основанный на понятных ему образах. «Люди ищут персонажей, с которыми могут сопоставлять себя, узнавать свои черты и жизненные ситуации», — добавил он.
При этом глава холдинга подчеркнул, что сказочный жанр не будет статичным. «Сказочные мотивы станут органично вплетаться в современные истории, фэнтези и приключения, сохраняя национальный колорит», — сказал Жаров.
Он отметил, что такой подход не исчерпает себя в будущем. «Напротив, он будет укрепляться, пока зритель видит в героях отражение собственных ценностей», — заключил он.
Ранее стало известно, что фильм «Сказка о царе Салтане» получил внушительные сборы.