Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жаров: сказочные сюжеты останутся ключевым трендом в кино в ближайшие годы

Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» отметил, что такой жанр не будет статичным
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тренд на сказочные и национально ориентированные сюжеты в кино сохранится в ближайшие годы, однако жанр продолжит эволюционировать и вплетаться в современные истории. Об этом заявил ТАСС генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

«Тренд на сказки никуда не уйдет, поскольку зритель по-прежнему хочет видеть на экране свое, родное, особенно когда это сделано зрелищно и без ущерба для сюжета», — отметил он.

По словам Жарова, в ближайшие годы в центре внимания останется контент, близкий зрителю и основанный на понятных ему образах. «Люди ищут персонажей, с которыми могут сопоставлять себя, узнавать свои черты и жизненные ситуации», — добавил он.

Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»
Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

При этом глава холдинга подчеркнул, что сказочный жанр не будет статичным. «Сказочные мотивы станут органично вплетаться в современные истории, фэнтези и приключения, сохраняя национальный колорит», — сказал Жаров.

Он отметил, что такой подход не исчерпает себя в будущем. «Напротив, он будет укрепляться, пока зритель видит в героях отражение собственных ценностей», — заключил он.

Ранее стало известно, что фильм «Сказка о царе Салтане» получил внушительные сборы. 