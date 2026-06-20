Комедийный фэнтези-сериал «Сергий против нечисти» получит продолжение в нескольких сезонах. Об этом корреспонденту Кино Mail стало известно на секции онлайн-кинотеатра «Кион» в рамках деловой программы VIII Фестиваля сериалов «Пилот».
По словам топ-менеджеров «Киона» и ON Студии Максима Филатова и Ильи Бурца, пятый сезон уже активно готовится к выходу, сценарий шестого пишется, а седьмой находится в разработке.
Кроме того, вселенная «Сергия против нечисти» пополнится тематическими товарами, книгой и видеоигрой.
Фэнтези-комедия «Сергий против нечисти» о борьбе бывшего священника со сверхъестественными силами стартовала в онлайн-кинотеатре «Кион» в 2022 году. Главные роли в проекте исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Любовь Толкалина и другие.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.