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Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

Американский постановщик скончался в возрасте 85 лет
Джеймс Берроуз
Джеймс БерроузИсточник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Джеймс Берроуз, снимавший в том числе один из самых популярных ситкомов — сериал «Друзья», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление его семьи.

В заявлении говорится, что Берроуз «мирно скончался в окружении любящей семьи». Причина смерти пока не установлена. У него остались жена, четыре дочери и семь внуков.

Джеймс Берроуз c наградой Гильдии режиссеров
Джеймс Берроуз c наградой Гильдии режиссеровИсточник: Legion-Media.ru

«Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Будучи легендарным режиссером, наставником и творческой силой, он помог сформировать жанр комедии на поколения и принес неизмеримую радость зрителям по всему миру», — заявила его семья.

Берроуз родился в Калифорнии и вырос в Нью-Йорке, где начал работать в театральной среде. Его первой работой на телевидении стала режиссура эпизодов сериала «Шоу Мэри Тайлер Мур». Впоследствии он снял более 1000 эпизодов телесериалов, включая «Друзей», «Такси» и «Теорию большого взрыва».

Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья»

Режиссер был 11-кратным лауреатом премии «Эмми». Его последняя победа на этой премии состоялась в 2020 году, когда он был удостоен награды в категории «Выдающаяся развлекательная программа (в прямом эфире)».

За свою карьеру Берроуз также был номинирован на 15 премий Гильдии режиссеров Америки и выиграл пять из них.

Ранее звезды «Друзей» воссоединились спустя 22 года после окончания сериала. 