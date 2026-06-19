Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» Юрий Ващенко

Артист родился 16 июня 1941 года в Москве. С 1972 года он регулярно участвовал в графических выставках в России и за рубежом. Среди его книжных работ — иллюстрации к «Ключу от сказки» Романа Сефа, сборникам «Мой дом. Из современной и зарубежной поэзии для детей», «Причудница», «Цветок папоротника» и другим произведениям.