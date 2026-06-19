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Адвокат звезды «Клюквенного щербета» сделал заявление на фоне слухов вокруг ее смерти

Адвокат Эдже Иртем опроверг слухи о вечеринке накануне смерти актрисы
Эдже Иртем
Эдже ИртемИсточник: Соцсети

Адвокат турецкой актрисы Эдже Иртем Угур Геккоюн выступил с официальным заявлением об обстоятельствах ее смерти. Комментарий юриста передает Sozcu.

По словам представителя Иртем, она не праздновала день рождения с друзьями накануне трагедии. 35-летняя актриса осталась дома, поскольку плохо себя чувствовала. Адвокат уточнил, что Эдже и ее мать прогулялись и зашли в кафе, но вскоре вернулись домой, так как девушка испытывала боль в желудке.

«Эдже не захотела идти к врачу, сказав, что за несколько дней до этого во время поездки в Таиланд у нее выявили проблемы с желудком. Она хотела сразу же лечь спать», — рассказал Геккоюн.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что смерть звезды сериала «Клюквенный щербет» наступила после приема антидепрессантов с алкоголем. Иртем якобы приняла препараты в большом количестве и смешала их со спиртным на вечеринке в день своего 35-летия.

Точную причину смерти актрисы назовут после вскрытия.