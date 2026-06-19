Адвокат звезды «Клюквенного щербета» сделал заявление на фоне слухов вокруг ее смерти

По словам представителя Иртем, она не праздновала день рождения с друзьями накануне трагедии. 35-летняя актриса осталась дома, поскольку плохо себя чувствовала. Адвокат уточнил, что Эдже и ее мать прогулялись и зашли в кафе, но вскоре вернулись домой, так как девушка испытывала боль в желудке.