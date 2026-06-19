Исакова встретилась с экс-женой Бондарчука на фоне слухов о романе с режиссером

Виктория Исакова посетила Театр имени Ермоловой, где прошла читка новой пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий». На светском мероприятии присутствовала и Светлана Бондарчук, бывшая жена Федора Бондарчука.
Последние несколько месяцев ходят слухи о том, что режиссер якобы строит романтические отношения с Исаковой. Актриса встретилась с экс-супругой режиссера и сделала с ней совместное фото. На снимке рядом с ними также запечатлена Оксана Лаврентьева, жена Цыпкина.
Новости о том, что Исакова и Бондарчук встречаются, появились в конце марта 2026 года. Об этом сообщал Spletnik со ссылкой на инсайдеров. Источник отмечал, что 59-летний режиссер и 49-летняя актриса пока скрывают свои отношения. Однако в последнее время их все чаще стали видеть на одних и тех же светских мероприятиях.
В конце января 2026 года появились новости о том, что Федор Бондарчук вступил в новые отношения после развода с Паулиной Андреевой.
«Паулина снова переехала с сыном в Петербург, а Федор остался в Москве. Более того, у Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40», — рассказал инсайдер изданию «КП».
Напомним, Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке 25 лет. В этом союзе у них родились сын Сергей и дочь Варвара. После расставания с моделью режиссер женился на Паулине Андреевой. Их свадьба состоялась в 2019-м, а спустя два года у пары родился сын Иван. В марте 2025-го Андреева сообщила, что рассталась с постановщиком.
Исакова летом 2025-го похоронила мужа Юрия Мороза, с которым прожила более 20 лет. Режиссер умер после продолжительной болезни. От него у актрисы есть десятилетняя дочь Варвара.