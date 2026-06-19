Исакова встретилась с экс-женой Бондарчука на фоне слухов о романе с режиссером

Новости о том, что Исакова и Бондарчук встречаются, появились в конце марта 2026 года. Об этом сообщал Spletnik со ссылкой на инсайдеров. Источник отмечал, что 59-летний режиссер и 49-летняя актриса пока скрывают свои отношения. Однако в последнее время их все чаще стали видеть на одних и тех же светских мероприятиях.