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Исакова встретилась с экс-женой Бондарчука на фоне слухов о романе с режиссером

Виктория Исакова и Светлана Бондарчук сделали совместное фото
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Виктория Исакова посетила Театр имени Ермоловой, где прошла читка новой пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий». На светском мероприятии присутствовала и Светлана Бондарчук, бывшая жена Федора Бондарчука.

Светлана Бондарчук, Оксана Лаврентьева и Виктория Исакова, фото: соцсети
Светлана Бондарчук, Оксана Лаврентьева и Виктория Исакова, фото: соцсети

Последние несколько месяцев ходят слухи о том, что режиссер якобы строит романтические отношения с Исаковой. Актриса встретилась с экс-супругой режиссера и сделала с ней совместное фото. На снимке рядом с ними также запечатлена Оксана Лаврентьева, жена Цыпкина.

Новости о том, что Исакова и Бондарчук встречаются, появились в конце марта 2026 года. Об этом сообщал Spletnik со ссылкой на инсайдеров. Источник отмечал, что 59-летний режиссер и 49-летняя актриса пока скрывают свои отношения. Однако в последнее время их все чаще стали видеть на одних и тех же светских мероприятиях.

Виктория Исакова на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START
Виктория Исакова на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START

В конце января 2026 года появились новости о том, что Федор Бондарчук вступил в новые отношения после развода с Паулиной Андреевой

«Паулина снова переехала с сыном в Петербург, а Федор остался в Москве. Более того, у Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40», — рассказал инсайдер изданию «КП».

Светлана и Федор бондарчук
Светлана и Федор бондарчукИсточник: Legion-Media

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке 25 лет. В этом союзе у них родились сын Сергей и дочь Варвара. После расставания с моделью режиссер женился на Паулине Андреевой. Их свадьба состоялась в 2019-м, а спустя два года у пары родился сын Иван. В марте 2025-го Андреева сообщила, что рассталась с постановщиком. 

Исакова летом 2025-го похоронила мужа Юрия Мороза, с которым прожила более 20 лет. Режиссер умер после продолжительной болезни. От него у актрисы есть десятилетняя дочь Варвара. 