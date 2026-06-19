Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сообщила, что ждет третьего ребенка. 43-летняя актриса опубликовала в личном блоге видео, на котором предстала с округлившимся животом.
Знаменитость снялась в романтичном образе. Она надела белоснежную длинную юбку и укороченный топ с объемными рукавами. Хэтэуэй распустила волосы и отказалась от макияжа.
«Малыш, я твоя…» — подписала ролик знаменитость.
Для поклонников эта новость стала полной неожиданностью, ведь до этого актриса часто появлялась в нарядах, которые подчеркивали ее стройную фигуру.
«Вы прекрасно выглядите! Так рада за вас! Поздравляю», «Это так мило! Поздравляю», «Энн, вы этого заслуживаете. Так рада за вас и Адама», «Вот почему она так усердно работала до этого», — писали они.
Пока Хэтэуэй не стала делиться с публикой информацией о том, кто именно появится на свет — мальчик или девочка.
Для Энн Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана этот малыш станет третьим. Сейчас в семье подрастают двое сыновей — десятилетний Джонатан и шестилетний Джек.