Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз

Актриса сообщила поклонникам радостную новость
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сообщила, что ждет третьего ребенка. 43-летняя актриса опубликовала в личном блоге видео, на котором предстала с округлившимся животом.

Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз, фото: соцсети
Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз, фото: соцсети

Знаменитость снялась в романтичном образе. Она надела белоснежную длинную юбку и укороченный топ с объемными рукавами. Хэтэуэй распустила волосы и отказалась от макияжа.

«Малыш, я твоя…» — подписала ролик знаменитость.

Для поклонников эта новость стала полной неожиданностью, ведь до этого актриса часто появлялась в нарядах, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети
Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

«Вы прекрасно выглядите! Так рада за вас! Поздравляю», «Это так мило! Поздравляю», «Энн, вы этого заслуживаете. Так рада за вас и Адама», «Вот почему она так усердно работала до этого», — писали они.

Пока Хэтэуэй не стала делиться с публикой информацией о том, кто именно появится на свет — мальчик или девочка.

Для Энн Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана этот малыш станет третьим. Сейчас в семье подрастают двое сыновей — десятилетний Джонатан и шестилетний Джек.