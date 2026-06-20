ВГИК наберет белорусскую актерскую мастерскую в 2027-2028 учебном году

Кроме того, она сообщила, что на полях Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге прошла встреча с министром культуры Белоруссии Маратом Марковым. Стороны обсудили векторы двустороннего сотрудничества стран в сфере культуры, которое, по ее словам, «полностью соответствует стратегическим задачам укрепления добрососедских отношений и последовательного построения Союзного государства». Отдельное внимание стороны уделили реализации инициатив для творческой молодежи. По словам министра, совместные проекты должны быть привлекательными для молодого поколения и одновременно раскрывать возможности творческого образования в России и Белоруссии.