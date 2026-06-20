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ВГИК наберет белорусскую актерскую мастерскую в 2027-2028 учебном году

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в России на всех курсах обучаются более 300 граждан Белоруссии
Театр
ТеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Набор в национальную белорусскую актерскую мастерскую откроется во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова в 2027—2028 учебном году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в «Максе».

«В 2027—2028 учебном году Всероссийским государственным университетом кинематографии имени Герасимова запланирован набор национальной белорусской актерской мастерской», — сказала Любимова. Министр отметила, что в текущем учебном году в России на всех курсах обучаются более 300 граждан Белоруссии.

Кроме того, она сообщила, что на полях Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге прошла встреча с министром культуры Белоруссии Маратом Марковым. Стороны обсудили векторы двустороннего сотрудничества стран в сфере культуры, которое, по ее словам, «полностью соответствует стратегическим задачам укрепления добрососедских отношений и последовательного построения Союзного государства». Отдельное внимание стороны уделили реализации инициатив для творческой молодежи. По словам министра, совместные проекты должны быть привлекательными для молодого поколения и одновременно раскрывать возможности творческого образования в России и Белоруссии.

Стороны также обсудили взаимодействие в музейной сфере. «В 2025 году было реализовано 18 совместных выставочных проектов. Кроме того, запланировано окончание строительства нового здания Национального исторического музея и музейного квартала на базе Национального художественного музея Беларуси. Кроме того, запланировано окончание строительства нового здания Национального исторического музея и музейного квартала на базе Национального художественного музея Беларуси», — подчеркнула министр.

Ольга Любимова
Ольга ЛюбимоваИсточник: Legion-Media.ru

Любимова напомнила, о достижениях в культурном сотрудничестве, среди которых взаимные гастрольные поездки театральных и музыкальных коллективов, выступления солистов, проведение концертов и образовательных программ. Продолжалась работа по включению белорусских театров в зарубежный блок программы «Большие гастроли», а сами белорусские театры, в свою очередь, участвовали в программе поддержки русских театров за рубежом.

Встреча завершилась подписанием меморандума между министерствами культуры России и Белоруссии о сотрудничестве по вопросам формирования списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Документ закладывает основу для подготовки и продвижения транснациональной серийной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» в список Всемирного наследия.