Звезда «Доктора Хауса» рассказала о браке с итальянским принцем

Американская актриса Оливия Уайлд раскрыла детали брака с итальянским принцем Тао Русполи спустя более десяти лет после их развода. О замужестве в 19 лет звезда «Доктора Хауса» поговорила с авторами подкаста Call Her Daddy.
По словам Уайлд, они с сыном итальянского князя поженились на фестивале Burning Man в 2003 году. Она призналась, что брак мог быть недействительным.
«Документы были оформлены в Лос-Анджелесе человеком, которого мы нашли в интернете, поэтому мы подписали бумагу, которая, вероятно, недействительна», — рассказала она.
Артистка добавила, что почти сразу пожалела о скоропалительном решении, но бунтарский дух победил.
«Это казалось самым безумным поступком, который только можно было совершить, и это было так романтично и безумно», — вспоминает Уайлд.
Актриса объяснила, что именно свобода действий подтолкнула ее к решению поступить традиционно. Брак Оливия Уайлд описывает как «богемный».
В 2011-м в возрасте 25 лет артистка развелась с Русполи. «Это был не очень бурный разрыв. Все было просто и очевидно. Мы выросли, были на разных этапах жизни», — добавила она.
Знаменитость воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Отиса и 9-летнюю дочь Дейзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году.