Сергей Гилев рассказал о съемке с крокодилами

Актер Сергей Гилев («Чики», «Фишер») столкнулся с живыми крокодилами на съемках клипа группы «Золотые зубы». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-службой музыкального лейбла ON Лейбл.
Съемки клипа «Сэйфспэйс» проходили на Крокодиловой ферме на Зооферме Шихово в Московской области.
«Мне написали и сказали, что будем делать разное странное, поедем к крокодилам, станем плясать. Ну я и согласился. Но в клетку к крокодилу не пошел, даже под присмотром хозяина крокодилов. Потому что это небезопасно!» — смеется Гилев.
Герой Гилева в клипе ничего не ждет и ничего не ищет, но нечто находит его само во время случайного визита на крокодиловую ферму. Тогда перед ним встает выбор: навсегда измениться или проститься с жизнью. Песня «Сэйфспэйс», рассказывают авторы, посвящена тоске по утраченному, недостижимому и спасительной силе любви.
Режиссером и сценаристкой клипа стала Саша Кармаева, чей полнометражный дебют «Хуже всех» (2024) — подростковое драмеди с Евгенией Добровольской и Александром Обласовым – открывал конкурсную программу на 46-м Московском международном кинофестивале. По словам Кармаевой, она познакомилась с музыкантами на их лайве в Тольятти.
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