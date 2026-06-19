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Сергей Гилев рассказал о съемке с крокодилами

Актер Гилев снялся на крокодиловой ферме в клипе группы «Золотые зубы»
Сергей Гилев на премьере сериала «Хирург», фото: пресс-служба
Сергей Гилев на премьере сериала «Хирург», фото: пресс-служба

Актер Сергей ГилевЧики», «Фишер») столкнулся с живыми крокодилами на съемках клипа группы «Золотые зубы». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-службой музыкального лейбла ON Лейбл.

Съемки клипа «Сэйфспэйс» проходили на Крокодиловой ферме на Зооферме Шихово в Московской области.

«Мне написали и сказали, что будем делать разное странное, поедем к крокодилам, станем плясать. Ну я и согласился. Но в клетку к крокодилу не пошел, даже под присмотром хозяина крокодилов. Потому что это небезопасно!» — смеется Гилев.

Сергей Гилев, фото: Дарья Лузгина
Сергей Гилев, фото: Дарья Лузгина

Герой Гилева в клипе ничего не ждет и ничего не ищет, но нечто находит его само во время случайного визита на крокодиловую ферму. Тогда перед ним встает выбор: навсегда измениться или проститься с жизнью. Песня «Сэйфспэйс», рассказывают авторы, посвящена тоске по утраченному, недостижимому и спасительной силе любви.

Режиссером и сценаристкой клипа стала Саша Кармаева, чей полнометражный дебют «Хуже всех» (2024) — подростковое драмеди с Евгенией Добровольской и Александром Обласовым – открывал конкурсную программу на 46-м Московском международном кинофестивале. По словам Кармаевой, она познакомилась с музыкантами на их лайве в Тольятти.

Ранее Сергей Гилев рассказал, как у него «отбирают» роли Цыганов и Козловский.