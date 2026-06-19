Сергей Гилев рассказал о съемке с крокодилами

Герой Гилева в клипе ничего не ждет и ничего не ищет, но нечто находит его само во время случайного визита на крокодиловую ферму. Тогда перед ним встает выбор: навсегда измениться или проститься с жизнью. Песня «Сэйфспэйс», рассказывают авторы, посвящена тоске по утраченному, недостижимому и спасительной силе любви.