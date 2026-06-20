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Актер Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кино

Актер порассуждал о влиянии такого кино на зрителя
Никита Волков
Никита Волков

Актер Никита Волков признался в разговоре с «Газетой.Ru», что в российском кинематографе не хватает социально значимых фильмов.

В Москве состоялась премьера фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. В центре сюжета картины непростая история семьи, в которой пропадает трехмесячный ребенок. Одну из главных ролей в проекте исполнил Волков. Перед показом он отметил, что ему хотелось бы чаще видеть подобные работы в кинотеатрах.

«Думаю, да, не хватает таких социально значимых фильмов. Это кино довольно наивное, простое, и я говорю это исключительно в позитивном ключе. Мне кажется, что именно благодаря этим качествам в зрителе может что-то прорасти», — рассказал Волков.

Кадр из фильма «Где ты?»
Кадр из фильма «Где ты?»

Для многих актеров работа над фильмом «Где ты?» была психологически тяжелой. Анна Богомолова призналась «Газете.Ru», что отвлекалась от съемок благодаря близким людям. По ее словам, ей не приходилось обращаться к психологу, так как она считает себя сильной личностью. Также актриса подчеркнула значимость любви и поддержки семьи.

«Семья заложила в меня очень мощную базу, силу, тепло и принятие», — поделилась Богомолова.