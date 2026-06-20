Актер Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кино

В Москве состоялась премьера фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. В центре сюжета картины непростая история семьи, в которой пропадает трехмесячный ребенок. Одну из главных ролей в проекте исполнил Волков. Перед показом он отметил, что ему хотелось бы чаще видеть подобные работы в кинотеатрах.