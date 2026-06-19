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Анастасия Уколова рассказала о болезни сына

Актриса из «СашиТани» заявила, что ее трехлетнему сыну поставили артрит
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Молодежка» Анастасия Уколова рассказала о болезни своего сына Егора. Об этом она написала в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анастасия поделилась с подписчиками своими переживаниями из-за диагностированного у маленького Егора реактивного артрита. Трехлетнему сыну артистки пришлось провести несколько дней в Морозовской больнице.

Анастасия Уколова с сыном / фото: соцсети
Анастасия Уколова с сыном / фото: соцсети

«Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей тоже может быть реактивный артрит. Перенес даже МРТ с контрастом без наркоза», — написала Уколова.

Известно, что за последние несколько лет Егор успел попасть в реанимацию с кишечной инфекцией, а также получить травму головы из-за падения со стула.

Ранее Анастасия Уколова в день рождения призналась, что хочет снова стать мамой.