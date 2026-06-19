Жаров предложил ввести льготы на билеты в кинотеатры для многодетных

Жаров добавил, что при регулировании цен на билеты необходимо учитывать интересы как бизнеса, так и массового зрителя. «С одной стороны, ценообразование должно оставаться свободным, поскольку на стоимость билета влияет множество факторов — от спроса до характеристик залов (форматы 3D, 4D и другие). С другой стороны, непомерно высокие цены становятся серьезной проблемой для аудитории, поэтому нужна разумная золотая середина», — заключил глава «Газпром-медиа холдинга».