Жаров предложил ввести льготы на билеты в кинотеатры для многодетных

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Льготы на билеты в кинотеатры для многодетных семей за счет государства целесообразно ввести в частных кинозалах, считает генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров. Такое предложение он высказал в беседе с ТАСС, отметив, что «непомерно высокие» цены на билеты становятся серьезной проблемой для аудитории.
«Государственное регулирование в виде жестких ограничений вряд ли оправдано, однако целесообразно ввести адресные льготы в частных кинотеатрах для многодетных семей за счет государства», — сказал он. По его словам, такой подход позволит сохранить рыночную гибкость и одновременно обеспечить доступность кино для социально уязвимых категорий зрителей.
Жаров добавил, что при регулировании цен на билеты необходимо учитывать интересы как бизнеса, так и массового зрителя. «С одной стороны, ценообразование должно оставаться свободным, поскольку на стоимость билета влияет множество факторов — от спроса до характеристик залов (форматы 3D, 4D и другие). С другой стороны, непомерно высокие цены становятся серьезной проблемой для аудитории, поэтому нужна разумная золотая середина», — заключил глава «Газпром-медиа холдинга».
Билеты в российские кинотеатры за последние годы выросли в цене. Их средняя стоимость, по оценкам экспертов, составляет 400−550 рублей и продолжает расти, а поход на премьеру в зал с современным оборудованием — Luxe, Laser — может обойтись зрителю в 1,5 — 2 тыс. рублей.