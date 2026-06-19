Анна Чиповская отметила день рождения в компании Юлии Снигирь и Софьи Эрнст

Год назад Чиповская устраивала более масштабное торжество. Тогда в числе приглашенных были Алла Сигалова, Ида Галич и бывший муж актрисы Дмитрий Ендальцев. Компанию им составили супруги Софья и Константин Эрнст, а также Павел Табаков с возлюбленной Ксенией.