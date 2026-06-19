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Анна Чиповская отметила день рождения в компании Юлии Снигирь и Софьи Эрнст

16 июня актрисе исполнилось 39 лет
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Чиповская и Софья Эрнст / фото: соцсети
Анна Чиповская и Софья Эрнст / фото: соцсети

16 июня Анне Чиповской исполнилось 39 лет. День рождения она отметила в одном из московских ресторанов, куда пригласила самых близких. В числе гостей оказались актрисы Юлия Снигирь, Софья Эрнст и Мария Фомина.

Чиповская поделилась с поклонниками кадрами, сделанными в тот вечер. На них она позирует в черном атласном топе и голубых джинсах. Волосы актриса решила оставить распущенными, а макияж сделала с акцентом на глаза. 

Аня Чиповская, Маруся Фомина, Софья Эрнст и Юлия Снигирь / фото: соцсети
Аня Чиповская, Маруся Фомина, Софья Эрнст и Юлия Снигирь / фото: соцсети
Маруся Фомина, Аня Чиповская и Софья Эрнст / фото: соцсети
Маруся Фомина, Аня Чиповская и Софья Эрнст / фото: соцсети

Год назад Чиповская устраивала более масштабное торжество. Тогда в числе приглашенных были Алла Сигалова, Ида Галич и бывший муж актрисы Дмитрий Ендальцев. Компанию им составили супруги Софья и Константин Эрнст, а также Павел Табаков с возлюбленной Ксенией.

Ранее Чиповская поделилась мыслями о настоящей любви.