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Стали известны подробности о последних днях жизни актрисы Татьяны Плетневой

Соседка актрисы по палате рассказала, что та до последнего верила в лучшее
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Татьяна Плетнева
Татьяна ПлетневаИсточник: Legion-Media.ru

Соседка Татьяны Плетневой по больничной палате поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. В беседе со «СтарХитом» женщина рассказала, что Плетнева не чувствовала приближения смерти — напротив, она верила, что скоро все изменится к лучшему. Артистка не плакала и с аппетитом ела кашу, хотя раньше не очень ее любила.

«Не было слез уже. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо», — отметила собеседница издания.

Единственное, что тревожило Татьяну, — мысль о том, что она больше не сможет работать в кино и сериалах так, как прежде.

Причиной смерти Татьяны Плетневой стал рак печени. Она ушла из жизни в одной из московских больниц в возрасте 48 лет. У артистки осталась 28-летняя дочь Алена — именно она занималась организацией похорон.