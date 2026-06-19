Стали известны подробности о последних днях жизни актрисы Татьяны Плетневой

Соседка Татьяны Плетневой по больничной палате поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. В беседе со «СтарХитом» женщина рассказала, что Плетнева не чувствовала приближения смерти — напротив, она верила, что скоро все изменится к лучшему. Артистка не плакала и с аппетитом ела кашу, хотя раньше не очень ее любила.