Стали известны подробности о последних днях жизни актрисы Татьяны Плетневой

Соседка Татьяны Плетневой по больничной палате поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. В беседе со «СтарХитом» женщина рассказала, что Плетнева не чувствовала приближения смерти — напротив, она верила, что скоро все изменится к лучшему. Артистка не плакала и с аппетитом ела кашу, хотя раньше не очень ее любила.
«Не было слез уже. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо», — отметила собеседница издания.
Единственное, что тревожило Татьяну, — мысль о том, что она больше не сможет работать в кино и сериалах так, как прежде.
Причиной смерти Татьяны Плетневой стал рак печени. Она ушла из жизни в одной из московских больниц в возрасте 48 лет. У артистки осталась 28-летняя дочь Алена — именно она занималась организацией похорон.