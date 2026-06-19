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Названа дата выхода продолжения кинохита «Твое сердце будет разбито»

Вторая часть подростковой мелодрамы по мотивам книг Анны Джейн выйдет в 2027 году
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Продолжение кинохита «Твое сердце будет разбито» — фильм «По осколкам твоего сердца» выйдет в прокат осенью 2027 года. Стала известна и точная дата: 14 октября.

Сиквел «По осколкам твоего сердца» вновь погрузит зрителей в историю, рассказанную в популярной книжной дилогии Анны Джейн. Действие продолжения разворачивается спустя три года после событий первой части. Подробности пока держатся в секрете, но уже известно, что Полину ждут кардинальные перемены: из тихой и скромной девушки она превратится в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. При этом героиня не сможет забыть Барса — ей все время будет казаться, что он где-то рядом.

Во второй части зрителей ждет возвращение уже любимых персонажей и встреча с новыми героями. Вероника Журавлева вновь предстанет в образе главной героини Полины Тумановой, а к своим ролям вернутся Даниэль Вегас, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова. 

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

«Я была невероятно счастлива, когда узнала о продолжении нашего фильма. Очень скучаю по всей команде и нахожусь в предвкушении начала съемок. Мне кажется, новая история получится еще интереснее, ярче и красочнее. Для моей героини это станет временем важных перемен, и мне самой очень интересно пройти такой путь вместе с ней. Участие в проекте — бесценный опыт, и я счастлива вновь стать частью этой истории!» — поделилась Вероника Журавлева.

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Съемки начнутся весной следующего года. За производство картины отвечают студия Yellow, Black and White, «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатры Start и Premier, «Свердловская киностудия». Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

По сюжету первой части, старшеклассница Полина Туманова переезжает в новый город и знакомится с местным хулиганом Барсом, который защищает ее от нападок одноклассников. Но к финалу сердце девушки разбивается вдребезги. Фильм «Твое сердце будет разбито» собрал более 930 миллионов рублей в российском прокате и вошел в десятку лидеров бокс-офиса за 2026 год.

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