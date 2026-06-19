Сиквел «По осколкам твоего сердца» вновь погрузит зрителей в историю, рассказанную в популярной книжной дилогии Анны Джейн. Действие продолжения разворачивается спустя три года после событий первой части. Подробности пока держатся в секрете, но уже известно, что Полину ждут кардинальные перемены: из тихой и скромной девушки она превратится в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. При этом героиня не сможет забыть Барса — ей все время будет казаться, что он где-то рядом.