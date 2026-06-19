Продолжение кинохита «Твое сердце будет разбито» — фильм «По осколкам твоего сердца» выйдет в прокат осенью 2027 года. Стала известна и точная дата: 14 октября.
Сиквел «По осколкам твоего сердца» вновь погрузит зрителей в историю, рассказанную в популярной книжной дилогии Анны Джейн. Действие продолжения разворачивается спустя три года после событий первой части. Подробности пока держатся в секрете, но уже известно, что Полину ждут кардинальные перемены: из тихой и скромной девушки она превратится в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. При этом героиня не сможет забыть Барса — ей все время будет казаться, что он где-то рядом.
Во второй части зрителей ждет возвращение уже любимых персонажей и встреча с новыми героями. Вероника Журавлева вновь предстанет в образе главной героини Полины Тумановой, а к своим ролям вернутся Даниэль Вегас, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова.
«Я была невероятно счастлива, когда узнала о продолжении нашего фильма. Очень скучаю по всей команде и нахожусь в предвкушении начала съемок. Мне кажется, новая история получится еще интереснее, ярче и красочнее. Для моей героини это станет временем важных перемен, и мне самой очень интересно пройти такой путь вместе с ней. Участие в проекте — бесценный опыт, и я счастлива вновь стать частью этой истории!» — поделилась Вероника Журавлева.
Съемки начнутся весной следующего года. За производство картины отвечают студия Yellow, Black and White, «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатры Start и Premier, «Свердловская киностудия». Дистрибьютор — «Атмосфера кино».
По сюжету первой части, старшеклассница Полина Туманова переезжает в новый город и знакомится с местным хулиганом Барсом, который защищает ее от нападок одноклассников. Но к финалу сердце девушки разбивается вдребезги. Фильм «Твое сердце будет разбито» собрал более 930 миллионов рублей в российском прокате и вошел в десятку лидеров бокс-офиса за 2026 год.
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