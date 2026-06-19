Комедийная франшиза «Холоп» рассказывает историю перевоспитания избалованных представителей «золотой молодежи», которых с помощью психологических экспериментов погружают в реалии прошлых эпох. Первый фильм знакомит зрителя с Гришей (Милош Бикович) — мажором, оказавшимся в декорациях крепостной России XIX века. Во второй части методология перевоспитания применяется уже к новой героине, а события переносятся в эпоху Отечественной войны 1812 года. Третья часть расширяет масштаб истории, превращая личную терапию в семейную драму с историческим антуражем времен Петра I. Во всех трех фильмах особую роль играет не только сюжет, но и тщательно выстроенная визуальная среда.
Города, места и локации, где снимали фильм «Холоп»
Франшиза «Холоп» известна тем, что ее создатели стремились к максимальной визуальной достоверности, создавая полноценные исторические декорации в реальных локациях. При этом съемки проходили как в специально построенных кинодеревнях, так и в действующих усадьбах Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, а в третьей части география проекта вышла за пределы страны.
«Холоп»
Основной съемочной площадкой первого фильма стала Псковская область, недалеко от поселка Пушкинские горы. Здесь была построена масштабная деревня в стиле XIX века, созданная на основе уже существующих декораций фильма «Батальонъ». Съемочная группа расширила пространство, добавив новые постройки, включая мельницу и элементы барской усадьбы. Эти локации позволили воссоздать атмосферу крепостной России, став визуальным фундаментом всей истории Гриши.
«Холоп 2»
Во второй части действие также во многом связано с Псковской областью и уже знакомыми Пушкинскими горами, но география расширяется. В кадре появляются исторические усадьбы Москвы — Царицыно и Кусково, а также знаковые пространства Санкт-Петербурга, включая районы у Петропавловской крепости и Михайловский дворец. Такое сочетание реальных исторических мест и реконструированных декораций усилило эффект путешествия во времени и добавило фильму масштабности.
«Холоп 3»
Третья часть выводит франшизу на международный уровень. Помимо российских локаций, съемки проходили в Турции, где ключевой площадкой стала историческая крепость Мамуре в городе Анамур. Также использовались натурные съемки в Москве. Зарубежные локации позволили усилить эпический размах фильма и визуально подчеркнуть переход истории от камерной комедии к приключенческому блокбастеру.
Интересные факты о фильме «Холоп»
Франшиза «Холоп» не только стала одной из самых кассовых в российском кино, но и обросла множеством производственных и культурных деталей, которые делают ее особенно любопытной для зрителей.
Идея фильма родилась на съемках «Интернов». Сценаристы Дарья Грацевич и Антон Морозенко придумали концепцию еще в 2011 году, изначально рассматривая ее как сериал. Позже идея превратилась в полнометражный фильм.
Фильм вдохновлен сразу несколькими культовыми картинами.
Режиссер Клим Шипенко называл «Холоп» смесью «Шоу Трумана» и «Иван Васильевич меняет профессию», что отразилось в сочетании сатиры и исторического антуража.
В массовке участвовали местные жители. Для повышения реалистичности создатели активно привлекали жителей Псковской области, включая их в съемочный процесс в качестве крестьян и дворян.
Фильм стал одним из самых кассовых в истории российского проката. Первая часть собрала более 3 млрд рублей и вошла в тройку самых успешных российских фильмов.
Франшиза породила международные ремейки. Права на адаптацию были проданы сразу нескольким странам, включая Мексику, Индию, Южную Корею, Францию и Японию.