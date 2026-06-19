Комедийная франшиза «Холоп» рассказывает историю перевоспитания избалованных представителей «золотой молодежи», которых с помощью психологических экспериментов погружают в реалии прошлых эпох. Первый фильм знакомит зрителя с Гришей (Милош Бикович) — мажором, оказавшимся в декорациях крепостной России XIX века. Во второй части методология перевоспитания применяется уже к новой героине, а события переносятся в эпоху Отечественной войны 1812 года. Третья часть расширяет масштаб истории, превращая личную терапию в семейную драму с историческим антуражем времен Петра I. Во всех трех фильмах особую роль играет не только сюжет, но и тщательно выстроенная визуальная среда.