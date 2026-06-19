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Беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии

Актриса опубликовала фото с празднования дня рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media

Натали Портман показала, как встретила 45-летие в Италии. Голливудская актриса, которая находится в ожидании третьего ребенка, опубликовала в личном блоге снимки из поездки.

На части кадров запечатлена природа и местные достопримечательности, а также национальные блюда, в том числе паста и пицца.

Натали Портман / фото: соцсети
Натали Портман / фото: соцсети

«Это была лучшая праздничная неделя — спасибо всем за поздравления и Италии за то, что она такая невероятная», — написала звезда, опубликовав также фото самой себя с праздничным десертом и округлившимся животом. 

Недавно Портман сообщила, что ждет третьего ребенка. О беременности от бойфренда, французского музыкального продюсера Танги Детабля, она рассказала в интервью Harper’s Bazaar. В беседе с журналом актриса отмечала, что «прекрасно осознает», как ей повезло снова стать матерью в этом возрасте.

От бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье, у Натали двое детей: 14-летний сын Алеф и девятилетняя дочь Амалия. Пара развелась в 2024 году после 12 лет совместной жизни — Бенжамен попался на измене с 25-летней экоактивисткой. Вскоре после расставания Портман начала встречаться с Детаблем.

Ранее Натали Портман вышла в свет в мини-платье