Беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии

От бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье, у Натали двое детей: 14-летний сын Алеф и девятилетняя дочь Амалия. Пара развелась в 2024 году после 12 лет совместной жизни — Бенжамен попался на измене с 25-летней экоактивисткой. Вскоре после расставания Портман начала встречаться с Детаблем.