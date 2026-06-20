Режиссер Валерия Гай Германика высказалась в личном блоге о различиях между отечественным кино советской эпохи и сегодняшним. По мнению 42-летней постановщицы, ключевая проблема — не в технологиях или бюджетах, а в утрате культурного масштаба.
«В советское время режиссер жил в системе запретов, но одновременно находился внутри большой культуры. Он спорил с ней, боролся с ней, ненавидел ее, пытался ее обмануть, но был вынужден мыслить крупно. От него требовалось образование, ремесло, знание литературы, истории, философии и человеческой природы», — отметила Германика.
Сегодня, по словам Германики, запретов стало меньше, технологий и денег — больше. Однако исчезло чувство принадлежности к общему культурному проекту. Многие режиссеры, отметила Валерия, оказываются один на один «не с вечными вопросами, а с рынком, трендами, рейтингами и повесткой».
Режиссер провела параллель: это разница между человеком, который строит собор, и человеком, который производит контент. Первый думает о том, что переживет его самого. Второй — о том, что не пролистают завтра утром.
Германика подчеркнула, что дело не в обилии или отсутствии идеологии. В советское время ее было больше, но даже борьба с системой заставляла художника расти.
«А сегодня художнику часто не с кем и не с чем бороться, кроме собственной пустоты. И именно эта пустота гораздо опаснее любой цензуры. Она убивает большие замыслы раньше, чем их успевают запретить», — завершила свою мысль Валерия Гай Германика.
Валерия Гай Германика — режиссер, заявившая о себе фильмом «Все умрут, а я останусь». Широкую известность ей принес скандальный сериал «Школа» — манифест подросткового бунта. Среди других громких работ — «Краткий курс счастливой жизни» и резонансный сериал «Обоюдное согласие». Среди последних работ Валерии — документальный фильм о бойце ММА Александре Емельяненко. В работе — сериал «Княгиня Ольга» с Софьей Эрнст в главной роли.
Ранее Валерия Гай Германика вступилась за детей знаменитостей, снимающихся в кино.