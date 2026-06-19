«Когда-нибудь потом, не сейчас… Будучи веселой старушкой с фиолетовыми (это обязательно) волосами, я в своих мемуарах напишу про весну/лето 2026 года, со всеми переживаниями и планами на будущее. А пока только скажу, что супернасыщенный трудовой период, когда хочется, чтобы все получилось так, как мечтается. Все немного не умещается в голове, но приносит мне много радости. И пусть эти фото в год Лошади напоминают мне об этом активном периоде моей жизни», — подписала снимки Пересильд в личном блоге.