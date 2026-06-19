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41-летняя Юлия Пересильд снялась в необычной фотосессии

Актриса опубликовала нежные кадры в корсете и с белой лошадью
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Юлия Пересильд приняла участие в необычной фотосессии и поделилась результатом в личном блоге. Съемка проходила в Мичуринском саду на ВДНХ, когда там цвели яблони. 

Юлия Пересильд / фото: соцсети
Юлия Пересильд / фото: соцсети

На кадрах 41-летняя актриса запечатлена рядом с белым конем. Она одета в стильный голубой кейп, бежевый корсет и объемную белую юбку. Завершают образ серьги с большими голубыми камнями.

Актриса отметила, что сейчас проходит непростой, но важный период жизни, который она точно будет вспоминать в старости. 

Юлия Пересильд / фото: соцсети
Юлия Пересильд / фото: соцсети

«Когда-нибудь потом, не сейчас… Будучи веселой старушкой с фиолетовыми (это обязательно) волосами, я в своих мемуарах напишу про весну/лето 2026 года, со всеми переживаниями и планами на будущее. А пока только скажу, что супернасыщенный трудовой период, когда хочется, чтобы все получилось так, как мечтается. Все немного не умещается в голове, но приносит мне много радости. И пусть эти фото в год Лошади напоминают мне об этом активном периоде моей жизни», — подписала снимки Пересильд в личном блоге. 

Ранее стало известно, что звезда получила травму во время съемок в спортивной драме «Учитель фехтования». 