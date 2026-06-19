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Сидни Суини поздравила возлюбленного с 45-летием: «Снова научил меня улыбаться»

28-летняя звезда «Эйфории» поделилась фото с 45-летним возлюбленным и призналась ему в теплых чувствах
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сидни Суини и Скутер Браун
Сидни Суини и Скутер БраунИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини трогательно поздравила своего возлюбленного, продюсера и миллионера Скутера Брауна, с 45-летием. Актриса опубликовала в личном блоге серию совместных снимков, сопроводив их теплыми словами.

«С днем рождения, мой самый любимый человек с самым большим сердцем из всех, кого я знаю. Спасибо тебе за все наши танцы в гостиной и за то, что ты снова научил меня улыбаться. Хороший мужчина — это редкость. А такой, как ты, — бывает только раз в жизни», — написала 28-летняя Суини.

Сидни Суини и Скутер Браун / фото: соцсети
Сидни Суини и Скутер Браун / фото: соцсети
Сидни Суини и Скутер Браун / фото: соцсети
Сидни Суини и Скутер Браун / фото: соцсети

О романе Скутера Брауна и Сидни Суини стало известно в 2025 году. Пару не раз замечали на свиданиях в Лос-Анджелесе.

Ранее актриса высказалась о предполагаемом конфликте со своей коллегой Зендаей