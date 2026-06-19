«С днем рождения, мой самый любимый человек с самым большим сердцем из всех, кого я знаю. Спасибо тебе за все наши танцы в гостиной и за то, что ты снова научил меня улыбаться. Хороший мужчина — это редкость. А такой, как ты, — бывает только раз в жизни», — написала 28-летняя Суини.