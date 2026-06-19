38-летняя Ирина Горбачева устроила откровенную съемку прямо в вагоне метро. На кадрах актриса позирует в центре состава в свободных синих брюках и распахнутом халате-кимоно, из-под которого видно черно-белое нижнее белье и оголенный пресс звезды. Вокруг сидят многочисленные пассажиры подземки.
«Социофобия их боялась», — подписала звезда дерзкое видео.
На еще одном кадре Горбачева прислонилась к стене вагона, подложив под голову подушку.
Подписчики оценили смелый перформанс: «Позоримся и лезем куда хотим», «Круто как», «Ну огонь же! Как иногда хочется разбить эту внутреннюю зажатость, скованность и сделать то же самое...», «А на каком конкретно метро надо ездить, чтобы наткнуться на такую съемку с Ириной?»
Ирина Горбачева не скрывает, что долгое время борется с лишним весом. Она не раз давала комментарии о похудении.
«Работа над телом для меня в первую очередь – про здоровье. И чем глубже я в этом процессе, тем больше понимаю: это гораздо более комплексная история, чем просто цифра на весах или отражение в зеркале. Я и за эстетику тоже, но для меня она всегда про здоровое тело. Когда в нем есть сила, энергия и жизнь», — делилась Горбачева.
Ранее актриса показала откровенные фото после похудения на 13 кг.