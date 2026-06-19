«Работа над телом для меня в первую очередь – про здоровье. И чем глубже я в этом процессе, тем больше понимаю: это гораздо более комплексная история, чем просто цифра на весах или отражение в зеркале. Я и за эстетику тоже, но для меня она всегда про здоровое тело. Когда в нем есть сила, энергия и жизнь», — делилась Горбачева.