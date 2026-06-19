Актриса Анна Богомолова высказалась о минусах известной фамилии

«Где-то фамилия помогает, где-то наоборот. Это очень забавно, потому что у меня бывали случаи, когда мои партнеры думали, что сейчас придет маленькая девочка. В первые годы карьеры очень удивлялись, когда приходила взрослая девушка. Мешали ожидания, много вопросов: “А это не папа? Не родственник?” У меня все-таки другой папа, которого я люблю», — поделилась актриса.