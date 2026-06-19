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Стивен Кинг похвалил два новых сериала: «Как будто Хичкок вернулся»

Королю ужасов понравились сериалы про мистику и шантаж
Рита Захарова
Автор Кино Mail
стивен кинг
стивен кингИсточник: Legion-Media.ru

Стивен Кинг, который следит за сериальными новинками и нередко оставляет краткие отзывы в своем блоге, похвалил два новых проекта Apple TV+.

Автор десятков культовых романов, по многим из которых сняты фильмы и сериалы («Сияние», «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Долгая прогулка», «Противостояние» и другие), написал в соцсети X (бывший Twitter): «„Бухта вдов“ — хороший фильм. „Максимальное удовольствие гарантировано“ — еще лучше. Как будто Хичкок вернулся, чтобы снять еще один фильм. И Татьяна Маслани просто великолепна. Игра эмоций на ее лице просто невероятна. Она мгновенно переходит от комического персонажа к ужасающему».

Кадр из сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Кадр из сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Кадр из сериала «Бухта вдов»
Кадр из сериала «Бухта вдов»

«Максимальное удовольствие гарантировано» — напряженный детективный триллер о матери-одиночке (Татьяна Маслани), которая после развода оказывается в центре смертельно опасной игры, где шантаж и убийства переплетаются в тугой узел. 

События «Бухты вдов» переносят зрителя в рыбацкий поселок на отрезанном от материка острове — в 70 километрах от побережья Новой Англии.  Деятельный мэр (Мэттью Риз) пытается вдохнуть жизнь в умирающий городок, привлекая туристов, но натыкается на глухое сопротивление местных жителей, уверенных, что над островом лежит проклятие. А зловещие совпадения только подливают масла в огонь.