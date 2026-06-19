Автор десятков культовых романов, по многим из которых сняты фильмы и сериалы («Сияние», «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Долгая прогулка», «Противостояние» и другие), написал в соцсети X (бывший Twitter): «„Бухта вдов“ — хороший фильм. „Максимальное удовольствие гарантировано“ — еще лучше. Как будто Хичкок вернулся, чтобы снять еще один фильм. И Татьяна Маслани просто великолепна. Игра эмоций на ее лице просто невероятна. Она мгновенно переходит от комического персонажа к ужасающему».