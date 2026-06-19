Компании Universal и Imagine Entertainment работают над продолжением рождественской классики «Гринч — похититель Рождества». Как сообщает The Hollywood Reporter, Джим Керри ведет переговоры о возвращении к роли знаменитого зеленого отшельника, а Рон Ховард снова займет режиссерское кресло и выступит продюсером вместе с Брайаном Грейзером.
Сценарий пока безымянного сиквела напишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел — авторы, знакомые зрителям по сериалам «Барри», «Кремниевая долина», «Умерь свой энтузиазм» и «Вице-президент».
Оригинальный «Гринч», вышедший в 2000 году, стал главным кассовым хитом года в США, собрав 260 миллионов долларов, и заработал 345 миллионов по всему миру. Картина также получила «Оскар» за лучший грим — награду вручили Рику Бейкеру и Гейл Роуэлл-Райан, которые превращали Кэрри в Гринча каждый день во восемь часов подряд.
Ожидается, что в сиквеле вернутся несколько ключевых персонажей из первой части. Дата выхода и название фильма пока не объявлены.
Ранее звезды «Гринча» воссоединились спустя 25 лет.