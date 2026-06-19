Оригинальный «Гринч», вышедший в 2000 году, стал главным кассовым хитом года в США, собрав 260 миллионов долларов, и заработал 345 миллионов по всему миру. Картина также получила «Оскар» за лучший грим — награду вручили Рику Бейкеру и Гейл Роуэлл-Райан, которые превращали Кэрри в Гринча каждый день во восемь часов подряд.