Студия Amazon/MGM отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Байопик о главе OpenAI Сэме Альтмане, который уже был готов к прокату, теперь ищет нового дистрибьютора.
Сначала компания Amazon перенесла релиз с 2026-го на начало 2027 года. Теперь же студия полностью отказалась от проекта. По версии Мэтта Беллони из издания Puck, финальная версия фильма оказалась значительно мрачнее, чем предполагалось изначально, и именно поэтому было принято решение отказаться от картины.
В Amazon заявили, что уважают режиссера, но считают, что «Искусственному» будет лучше на другой студии, и сейчас помогают создателям найти нового дистрибьютора.
«Искусственный» называют «Социальной сетью» эпохи ИИ. В центре сюжета — восхождение Сэма Альтмана, его связи с OpenAI и люди, стоящие за технологическим переворотом нашего времени. Сообщается, что фильм изображает Альтмана в не самом позитивном свете.
Главные роли исполнили Эндрю Гарфилд (Альтман) и Юра Борисов (Илья Суцкевер). Также в касте — Моника Барбаро, Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Марк Райланс и Айк Баринхольц в роли Илона Маска и Федор Федотов в роли одного из сотрудников компании.
Гуаданьино снял картину летом 2025 года. Постпродакшн практически завершен, фильм готов к прокату.
Ранее были опубликованы фото неузнаваемого Юры Борисова на съемках «Искусственного».