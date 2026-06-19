Сначала компания Amazon перенесла релиз с 2026-го на начало 2027 года. Теперь же студия полностью отказалась от проекта. По версии Мэтта Беллони из издания Puck, финальная версия фильма оказалась значительно мрачнее, чем предполагалось изначально, и именно поэтому было принято решение отказаться от картины.