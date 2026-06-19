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Компания Amazon отказалась выпускать фильм о главе OpenAI с участием Юры Борисова

Фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» о Сэме Альтмане не выйдет в прокат в запланированное время
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Студия Amazon/MGM отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Байопик о главе OpenAI Сэме Альтмане, который уже был готов к прокату, теперь ищет нового дистрибьютора.

Сначала компания Amazon перенесла релиз с 2026-го на начало 2027 года. Теперь же студия полностью отказалась от проекта. По версии Мэтта Беллони из издания Puck, финальная версия фильма оказалась значительно мрачнее, чем предполагалось изначально, и именно поэтому было принято решение отказаться от картины.

В Amazon заявили, что уважают режиссера, но считают, что «Искусственному» будет лучше на другой студии, и сейчас помогают создателям найти нового дистрибьютора.

Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети
Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети

«Искусственный» называют «Социальной сетью» эпохи ИИ. В центре сюжета — восхождение Сэма Альтмана, его связи с OpenAI и люди, стоящие за технологическим переворотом нашего времени. Сообщается, что фильм изображает Альтмана в не самом позитивном свете.

Главные роли исполнили Эндрю Гарфилд (Альтман) и Юра Борисов (Илья Суцкевер). Также в касте — Моника Барбаро, Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Марк Райланс и Айк Баринхольц в роли Илона Маска и Федор Федотов в роли одного из сотрудников компании.

Гуаданьино снял картину летом 2025 года. Постпродакшн практически завершен, фильм готов к прокату.

Ранее были опубликованы фото неузнаваемого Юры Борисова на съемках «Искусственного».