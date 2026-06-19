В Москве капитально отремонтировали три дома из фильма «Еще люблю, еще надеюсь»

«В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда три дома на улице Отрадная были приведены в порядок. Примечательно, что все три жилых здания попали в кадр одного советского кинофильма, который вышел на экраны в 1984 году. Картина называется “Еще люблю, еще надеюсь”, в ней снялись Евгений Евстигнеев, Татьяна Семина и Вячеслав Невинный», — сказал собеседник агентства.