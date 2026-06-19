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В Москве капитально отремонтировали три дома из фильма «Еще люблю, еще надеюсь»

Специалисты обновили фасады, произвели работы по ремонту цоколей и привели в порядок балконы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три дома из фильма «Еще люблю, еще надеюсь» обновили в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда капремонта Москвы.

«В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда три дома на улице Отрадная были приведены в порядок. Примечательно, что все три жилых здания попали в кадр одного советского кинофильма, который вышел на экраны в 1984 году. Картина называется “Еще люблю, еще надеюсь”, в ней снялись Евгений Евстигнеев, Татьяна Семина и Вячеслав Невинный», — сказал собеседник агентства.

Так, речь идет о домах 5, 7 и 11. Специалисты обновили фасады, отремонтировали входные группы, произвели работы по ремонту цоколей, привели в порядок балконы.