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РФ и КНР работают над фильмом о советских летчиках в годы Японо-китайской войны

Детали о киноленте под названием «Союзники» не раскрываются
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Началась работа над сценарием для российско-китайского проекта «Союзники», рассказывающего о достижениях советских летчиков в годы Японо-китайской войны. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер Фестиваля молодого кино «Новое движение», режиссер, актер и продюсер Артем Михалков.

«“Союзники” — проект, который мы делаем совместно с Китаем. Он расскажет про советских летчиков, участвовавших в Японо-китайской войне, сценарий еще пишется», — сказал он. Детали о киноленте не раскрываются.