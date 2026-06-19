В Марокко открылся первый фестиваль российских фильмов

Программа фестиваля сформирована таким образом, чтобы охватить как можно больше жанров и дать зрителям представление о развитии современного кинематографа в России. Главной задачей кинопоказов является популяризация российского кино среди марокканской аудитории. Каждый фильм, участвующий в фестивале, снабжен субтитрами на арабском или французском языке, а вход на все предстоящие сеансы бесплатный, чтобы просмотры были доступны всем желающим, а цена билета не могла бы стать препятствием для зрителей и любителей российского кино.