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В Марокко открылся первый фестиваль российских фильмов

В первый вечер фестиваля в Рабате зрителям представили кинокартину «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского
Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

РАБАТ, 19 июня. /ТАСС/. Фестиваль российских фильмов, который впервые проводится в Марокко Роскино, открылся в Центре кинематографии в Рабате. В его программу вошли семь полнометражных картин современных российских режиссеров, которые смогут посмотреть жители и гости города в течение ближайших четырех дней, передает корреспондент ТАСС.

Для гостей вечера устроители церемонии открытия кинофорума приготовили сюрприз: участники его торжественной части, как и все зрители, пришедшие на демонстрацию первой ленты в Центре кинематографии, для входа в здание Центра должны были пройти по красной дорожке, рядом с которой небольшой ансамбль народных инструментов встречал каждого гостя национальными марокканскими песнями.

Гоша Куценко и Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»
Гоша Куценко и Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»

В первый вечер фестиваля в Рабате зрителям представили фильм «Авиатор» (режиссер Егор Кончаловский), главные роли в котором исполнили Александр Горбатов, Дарья Кукарских и Константин Хабенский. В следующие дни марокканские киноманы смогут познакомиться с боевиком «Красный шелк», военной драмой «Август», научно-фантастическим детективом «Левша», комедией «Человек, который смеется» и семейным фильмом-фэнтези «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в роли волшебницы Яги. Кроме того для участия в фестивале в Марокко отобрана полнометражная анимационная лента «Доктор Динозавров».

Кадр из фильма «Яга на нашу голову»
Кадр из фильма «Яга на нашу голову»

Программа фестиваля сформирована таким образом, чтобы охватить как можно больше жанров и дать зрителям представление о развитии современного кинематографа в России. Главной задачей кинопоказов является популяризация российского кино среди марокканской аудитории. Каждый фильм, участвующий в фестивале, снабжен субтитрами на арабском или французском языке, а вход на все предстоящие сеансы бесплатный, чтобы просмотры были доступны всем желающим, а цена билета не могла бы стать препятствием для зрителей и любителей российского кино.

Фестиваль российских фильмов в Рабате проходит при поддержке Министерства культуры РФ, при участии посольства России в Королевстве Марокко, а также Ассоциации российских соотечественников и друзей России в Марокко (URAM).