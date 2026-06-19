Умер художник-постановщик мультфильма «Пес в сапогах»

В течение своей карьеры он также был художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ, автором декораций к программам «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других, выступал художником порядка 30 спектаклей, был главным художником телекомпании REN TV.