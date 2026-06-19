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Умер художник-постановщик мультфильма «Пес в сапогах»

Скончался мультипликатор Игорь Макаров
Игорь Макаров, фото: Союз кинематографистов РФ
Игорь Макаров, фото: Союз кинематографистов РФ

Ушел их жизни член Союза кинематографистов России Игорь Макаров. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

82-летний мультипликатор умер 18 июня. Ему было 82 года.

«Не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Игорь Макаров окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища — бывшего Строгановского.

Мультипликатор был художником-постановщиком мультфильмов «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты и Конфликты», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель» и других.

В течение своей карьеры он также был художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ, автором декораций к программам «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других, выступал художником порядка 30 спектаклей, был главным художником телекомпании REN TV.