Россиянам объяснили, почему женщины копируют стиль Мэрил Стрип

Стиль Мэрил Стрип — пример того, как выглядеть авторитетно, не оглядываясь на молодежные тренды. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров.
«В образах актрисы никогда не было стремления казаться моложе через одежду, трендовых деталей, которые через два сезона превращаются в ошибку, агрессивной молодежной эстетики, надетой поверх реального возраста как маскировка. Но не было и “возрастного” ухода в серое и бесформенное. Это отсутствие сразу двух крайностей — уже позиция, и позиция редкая», — рассказал он.
По словам дизайнера, главный инструмент Стрип — монохром и вертикаль.
«Один цвет с головы до ног убирает лишние акценты и переносит все внимание на лицо. Красный костюм с кожаным ремнем на талии и золотыми туфлями, черный total look с широким поясом и брошью на плече, изумрудный шелковый комплект с единственным цветовым акцентом — клатчем цвета фуксии. Во всех случаях работает одна формула: один цвет, одна деталь, которая нарушает монотонность ровно настолько, чтобы образ оставался живым. Умение остановиться на одном акценте вместо пяти — это и есть то, что отличает стиль от просто хорошо подобранной одежды», — объяснил Егоров.
Эксперт обратил внимание на роль тканей. «Шелк, кашемир, тонкая шерсть — это не демонстрация достатка, а работа со светом. Дорогая ткань иначе отражает свет рядом с лицом: лицо выглядит свежее, образ — весомее, возраст перестает быть темой. Блуза с мягким бантом у горла, шелковый топ под брючным костюмом, драпировка у плеча — приемы, которые меняют восприятие без какого-либо вмешательства во внешность. Правильная ткань делает то, что не под силу ни одной диете и ни одному фитнес-тренеру», — добавил он.
Стилист также остановился на том, как актриса носит структурные вещи.
«Даже классические жакеты и пальто в ее гардеробе выбраны так, чтобы силуэт поддерживал фигуру, но не фиксировал ее. Структура присутствует, но остается в фоне. За счет этого костюм перестает быть “офисным”, пальто — “парадным”, и возникает эффект, который принято называть дорогим, хотя он связан не с ценой вещей, а с тем, как именно их носят. Стрип никогда не одевается так, чтобы выглядеть моложе. Она одевается так, чтобы выглядеть собой. Это принципиально разные задачи, и решаются они принципиально разными средствами. Попытка выглядеть моложе — это всегда игра на чужом поле по чужим правилам. Собственный стиль — это когда правила устанавливаешь ты сама», — подчеркнул ректор.
В этом, по его словам, и состоит главное, что Стрип сделала для моды: она превратила интеллектуальную женственность в визуальный аргумент.
«Мода очень долго боялась разговаривать с женщинами после шестидесяти на равных — без снисхождения и без страха. Стрип этот разговор начала сама, не дожидаясь приглашения. И сегодня именно ее образы объясняют женщинам старшего поколения, что стиль не заканчивается там, где заканчивается молодость. Он там только начинается», — резюмировал Егоров.