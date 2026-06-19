Россиянам объяснили, почему женщины копируют стиль Мэрил Стрип

«Даже классические жакеты и пальто в ее гардеробе выбраны так, чтобы силуэт поддерживал фигуру, но не фиксировал ее. Структура присутствует, но остается в фоне. За счет этого костюм перестает быть “офисным”, пальто — “парадным”, и возникает эффект, который принято называть дорогим, хотя он связан не с ценой вещей, а с тем, как именно их носят. Стрип никогда не одевается так, чтобы выглядеть моложе. Она одевается так, чтобы выглядеть собой. Это принципиально разные задачи, и решаются они принципиально разными средствами. Попытка выглядеть моложе — это всегда игра на чужом поле по чужим правилам. Собственный стиль — это когда правила устанавливаешь ты сама», — подчеркнул ректор.