Джессика Альба показала редкие фото с сыном: «Любовь моя»

Актриса Джессика Альба опубликовала фото с сыном Хэйесом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость показала серию кадров из разных периодов жизни мальчика. В том числе она опубликовала селфи во дворе, ресторане и дома, а также показала его маленьким в кроватке и за играми.
«Любовь моя. Быть мамой этого невероятного парня… Что за подарок судьбы», — написала звезда.
Актриса воспитывает троих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена: 17-летнюю Онор-Мари, 14-летнюю Хэвен-Гарнер и 8-летнего Хейса. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений.
Ранее Джессика Альба снялась с новым возлюбленным на отдыхе в Майами.