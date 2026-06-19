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Джессика Альба показала редкие фото с сыном: «Любовь моя»

Актриса Джессика Альба опубликовала фото с сыном Хэйесом
Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: AP

Актриса Джессика Альба опубликовала фото с сыном Хэйесом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость показала серию кадров из разных периодов жизни мальчика. В том числе она опубликовала селфи во дворе, ресторане и дома, а также показала его маленьким в кроватке и за играми.

Джессика Альба с сыном / фото: соцсети
Джессика Альба с сыном / фото: соцсети

«Любовь моя. Быть мамой этого невероятного парня… Что за подарок судьбы», — написала звезда.

Актриса воспитывает троих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена: 17-летнюю Онор-Мари, 14-летнюю Хэвен-Гарнер и 8-летнего Хейса. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений.

Ранее Джессика Альба снялась с новым возлюбленным на отдыхе в Майами.