Дочь Заворотнюк в атласном жакете и джинсах появилась на публике

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.
Знаменитость позировала в голубых облегающих джинсах и атласном розовом жакете. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.
Звезда 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца Марселя в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.
Ранее Анна Заворотнюк продемонстрировала фигуру спустя год после родов.