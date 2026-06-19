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Дочь Заворотнюк в атласном жакете и джинсах появилась на публике

Дочь Заворотнюк Анна снялась в атласном жакете и джинсах

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Анна Заворотнюк / фото: пресс-служба
Анна Заворотнюк / фото: пресс-служба

Знаменитость позировала в голубых облегающих джинсах и атласном розовом жакете. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

Звезда 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца Марселя в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.

Ранее Анна Заворотнюк продемонстрировала фигуру спустя год после родов.