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Брюс Уиллис забавно поздравил жену с 50-летием

Супруга тяжелобольного актера показала трогательное видео с ним
Брюс Уиллис, фото: соцсети
Брюс Уиллис, фото: соцсети

Эмма Хеминг, жена актера Брюса Уиллиса, поделилась с подписчиками теплым семейным видео в честь своего 50-летнего юбилея. Женщина опубликовала в соцсетях трогательный ролик, в котором актер поздравляет ее с днем рождения смешным голосом.

На кадрах видно, как Уиллис, с 2022 года борющийся с тяжелой формой деменции, исполняет традиционную песню Happy Birthday. Чтобы изменить голос, он набрал в легкие гелий из воздушного шарика. 71-летний актер пританцовывает в кадре. Однако когда именно было сделано это видео, Хеминг не уточнила.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Соцсети

«Я готова к новому десятилетию и тому, что оно может принести. Мои 40-е были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией», — написала Хеминг в посте.

Ранее жена Брюса Уиллиса заявила, что чувствует себя вдовой при живом муже.