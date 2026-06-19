Брюс Уиллис забавно поздравил жену с 50-летием

Эмма Хеминг, жена актера Брюса Уиллиса, поделилась с подписчиками теплым семейным видео в честь своего 50-летнего юбилея. Женщина опубликовала в соцсетях трогательный ролик, в котором актер поздравляет ее с днем рождения смешным голосом.
На кадрах видно, как Уиллис, с 2022 года борющийся с тяжелой формой деменции, исполняет традиционную песню Happy Birthday. Чтобы изменить голос, он набрал в легкие гелий из воздушного шарика. 71-летний актер пританцовывает в кадре. Однако когда именно было сделано это видео, Хеминг не уточнила.
«Я готова к новому десятилетию и тому, что оно может принести. Мои 40-е были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией», — написала Хеминг в посте.
Ранее жена Брюса Уиллиса заявила, что чувствует себя вдовой при живом муже.