Зомби, как известно, бывают быстрые и медленные; в «Колонии» преобладают быстрые — они бегают, прыгают и иными способами демонстрируют хорошую физическую подготовку. Ен Сан-хо напичкал свою новую ленту экшеном в ущерб атмосфере и характерам. Зрителям, которые любят хорроры за ощущение подступающей угрозы и саспенс, персонажи «Колонии» покажутся утрированными, общая сюжетная канва — слишком очевидной и прямолинейной, а отдельные ходы — натянутыми и неубедительными, и даже фокус с коллективным разумом ситуацию не спасет.