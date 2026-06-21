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Идеальный зомби-хоррор? Обзор на «Колонию» – новый фильм от автора «Поезда в Пусан»

Один из главных хитов корейского проката 2026 добрался и до российских киноэкранов – в своем новом фильме Ен Сан-хо, постановщик зомби-блокбастера «Поезд в Пусан», продолжает развлекать зрителей встречей с кровожадными монстрами. Но способна ли «Колония» сказать что-то новое в жанре? Узнаете из нашей рецензии.
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Колония»

По совету бывшего мужа Хана Гю-сона профессор Квон Се-джон решает посетить крупную научную конференцию, посвященную биотехнологиям. Се-джон талантлива, но излишне принципиальна, поэтому ей трудно находить работу; Гю-сон надеется, что на мероприятии его бывшая супруга наладит контакты и сумеет трудоустроиться. Правда, о потенциальном трудоустройстве приходится забыть, когда бизнес-центр, в котором проходит конференция, охватывает зомби-эпидемия.

Ходячие мертвецы поначалу действуют хаотично, но со временем становится понятно, что ими управляет что-то вроде коллективного разума, способного стремительно развиваться и передавать информацию на расстоянии. Вместе с группой выживших, включающей, в частности, местного охранника, его парализованную сестру и нескольких студентов, Се-джон пытается выбраться из зараженного здания, одновременно размышляя о том, не было ли ее присутствие на конференции спланировано кем-то помимо Гю-сона.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Колония»
Кадр из фильма «Колония»

«Колония» — новая работа Ен Сан-хо, главного южнокорейского эксперта по зомби-апокалипсису и режиссера «Поезда в Пусан». Это задает определенную планку — и фильм ее в целом преодолевает. «Колония» — бодрый и зрелищный экшен-хоррор с простоватыми, но работающими спецэффектами, сдержанно кровожадными сценами и столь важной для любой масштабной зомби-ленты массовкой.

Сюжетный ход с общим сознанием, управляющим армией мертвецов, и пара твистов, подготовленных для финала, не то чтобы выводят картину на качественно новый уровень, но все же добавляют ей каплю оригинальности. Для аудитории, посещающей сеансы зомби-фильмов, чтобы развлечься, а не испугаться, «Колония» выглядит практически идеальным предложением.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Колония»
Кадр из фильма «Колония»

Зомби, как известно, бывают быстрые и медленные; в «Колонии» преобладают быстрые — они бегают, прыгают и иными способами демонстрируют хорошую физическую подготовку. Ен Сан-хо напичкал свою новую ленту экшеном в ущерб атмосфере и характерам. Зрителям, которые любят хорроры за ощущение подступающей угрозы и саспенс, персонажи «Колонии» покажутся утрированными, общая сюжетная канва — слишком очевидной и прямолинейной, а отдельные ходы — натянутыми и неубедительными, и даже фокус с коллективным разумом ситуацию не спасет.

Другими словами, ленте можно предъявить те же претензии, что и любой другой средней зомби-истории. Это наводит на мысль о том, что и сама «Колония» — ловко сделанное, но в общем-то среднее кино с одной-единственной любопытной идеей.