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В Турции стартовал фестиваль российского кино «Кинопоток»

Зрителям покажут «Холопа», «Пальму», «Чебурашку» и другие популярные российские картины
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Фестиваль российского кино «Кинопоток», фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»
Фестиваль российского кино «Кинопоток», фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

В турецком городе Силифке, где сейчас проживают около 10 тысяч русскоязычных граждан, стартовал фестиваль российского кино «Кинопоток». Цель проекта — продвигать отечественные фильмы за границей и укреплять взаимопонимание между русскими и турками, которые сейчас строят местную АЭС. 

На открытии фестиваля показали картину «Пророк. История Александра Пушкина» и угощали национальными блюдами обеих стран. Фильм представили в переводе знаменитого турецкого поэта Атаола Бехрамоглу — он считается главным переводчиком Пушкина в Турции. 

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркнул, что компания уже несколько лет занимается продвижением российского кино за рубежом. По его словам, фильмы находят отклик у самой разной аудитории.

Открытие фестиваля «Кинопоток» в Турции, фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»
Открытие фестиваля «Кинопоток» в Турции, фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

«Когда два народа вместе создают такой сложный и важный объект, рядом с работой обязательно должно быть место культуре. Потому что настоящие человеческие отношения строятся не только на проектах и планах, но и на общих эмоциях, историях, искусстве. Когда российский специалист и его турецкий коллега вместе смеются над одной шуткой или переживают за одного героя — границы исчезают», — отметил Жаров.

Фестиваль растянется на три уикенда. В программе собрали фильмы самых разных жанров: и семейные комедии, и военные драмы. Зрителям покажут картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Холоп», «Холоп 2», «Группа крови», «Батя 2. Дед», «В списках не значился», а также обе части «Чебурашки» и «Пальмы».

Ранее в Сочи открылся фестиваль «Евразия-кинофест».