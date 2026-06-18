«Когда два народа вместе создают такой сложный и важный объект, рядом с работой обязательно должно быть место культуре. Потому что настоящие человеческие отношения строятся не только на проектах и планах, но и на общих эмоциях, историях, искусстве. Когда российский специалист и его турецкий коллега вместе смеются над одной шуткой или переживают за одного героя — границы исчезают», — отметил Жаров.