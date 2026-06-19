Кейт Бланшетт — двукратная обладательница «Оскара». Первую статуэтку она завоевала за перевоплощение в Кэтрин Хепберн в фильме «Авиатор», вторую — за работу в картине Вуди Аллена «Жасмин». Важной вехой в ее карьере стала роль королевы Елизаветы I в ленте 1998 года «Елизавета». Широкой аудитории актриса также запомнилась по проектам «Властелин колец», «8 подруг Оушена». Помимо съемок в кино, Бланшетт много работала в театре.