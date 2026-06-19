Кейт Бланшетт станет приглашенным профессором Оксфордского университета. Как сообщает The Times, актриса будет преподавать современный театр.
«Эта должность — потрясающая возможность для меня вступить в прямой, насыщенный творческий диалог с новым поколением мыслителей и деятелей искусства», — заявила звезда.
Театральный продюсер Кэмерон Макинтош, учредивший эту позицию, назвал решение Бланшетт присоединиться к Оксфорду замечательной новостью: «Я уверен, что ее потрясающая карьера — как актрисы и продюсера на сцене, экране и телевидении — станет огромным источником вдохновения для студентов».
Кейт Бланшетт — двукратная обладательница «Оскара». Первую статуэтку она завоевала за перевоплощение в Кэтрин Хепберн в фильме «Авиатор», вторую — за работу в картине Вуди Аллена «Жасмин». Важной вехой в ее карьере стала роль королевы Елизаветы I в ленте 1998 года «Елизавета». Широкой аудитории актриса также запомнилась по проектам «Властелин колец», «8 подруг Оушена». Помимо съемок в кино, Бланшетт много работала в театре.
Ранее актриса посетила светское мероприятие Британского института кино.