Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летняя Кейт Бланшетт станет профессором Оксфорда

Актриса будет преподавать современный театр
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Reuters

Кейт Бланшетт станет приглашенным профессором Оксфордского университета. Как сообщает The Times, актриса будет преподавать современный театр.

«Эта должность — потрясающая возможность для меня вступить в прямой, насыщенный творческий диалог с новым поколением мыслителей и деятелей искусства», — заявила звезда.

Театральный продюсер Кэмерон Макинтош, учредивший эту позицию, назвал решение Бланшетт присоединиться к Оксфорду замечательной новостью: «Я уверен, что ее потрясающая карьера — как актрисы и продюсера на сцене, экране и телевидении — станет огромным источником вдохновения для студентов».

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

Кейт Бланшетт — двукратная обладательница «Оскара». Первую статуэтку она завоевала за перевоплощение в Кэтрин Хепберн в фильме «Авиатор», вторую — за работу в картине Вуди Аллена «Жасмин». Важной вехой в ее карьере стала роль королевы Елизаветы I в ленте 1998 года «Елизавета». Широкой аудитории актриса также запомнилась по проектам «Властелин колец», «8 подруг Оушена». Помимо съемок в кино, Бланшетт много работала в театре.

Ранее актриса посетила светское мероприятие Британского института кино. 